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ترامب يطلب التحقيق في دور قائد المروحية في حادث تصادم الطائرتين

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أ ب - واشنطن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معرفة دور قائد المروحية التابعة للجيش الأمريكي من طراز بلاك هوك (إتش - 60) في حادث الاصطدام بطائرة ركاب قرب واشنطن أمس الأربعاء، وكذلك دور مراقبة الحركة الجوية.
وألقي باللوم على بايدن في خلطه للسياسة بالتعامل مع حادث التصادم.

لا ناجين في الحادث

أعلنت فرق الإنقاذ بواشنطن، أنه لا ناجين في حادثة اصطدام الطائرتين حتى الآن، بحسب ما أعلنته "العربية" في خبر عاجل.
وفي وقت سابق من اليوم، أشار الإعلام الأمريكي، إلى انتشال العديد من الجثث من نهر بوتومك في واشنطن، بعد حادثة الاصطدام بين طائرة نقل ومروحية عسكرية في أمريكا.

انتشال 19 جثة

وأوضح مسؤولون في مجال إنفاذ القانون، انتشال 19 جثة من النهر، بحسب ما أفادت شبكة "سي بي إس نيوز".

التقارير ذكرت أيضا أن السلطات تخشى مقتل عدد كبير من الأشخاص إثر وقوع الحادث.

وكانت اصطدمت طائرة ركاب، بمروحية من طراز "بلاك هوك" تابعة للجيش الأمريكي فوق واشنطن، ما أدى إلى سقوط الطائرتين في نهر بوتوماك شديد البرودة.
وفي نحو الساعة التاسعة مساء أمس الأربعاء بالتوقيت المحلي (0200 بتوقيت جرينتش اليوم الخميس)، اصطدمت الطائرة بالمروحية العسكرية لدى اقترابها من مدرج المطار.

عملية الإنقاذ معقدة

وقالت عمدة واشنطن، موريل باوزر، إن كل واشنطن في حالة حداد "من أجل العائلات التي تعاني من الفقد الليلة".
وقال الرئيس دونالد ترامب، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، حادث الاصطدام بأنه "وضع سيئ كان ينبغي عدم حدوثه".
كما وصف رئيس إدارة الإطفاء في واشنطن العاصمة، جون دونيلي، عملية الإنقاذ بأنها "معقدة للغاية"، مبينًا "أن البحث في كل سنتيمتر مربع هناك لترى ما إذا كان يمكن العثور على أي شخص".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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