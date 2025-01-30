شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يتّهم بايدن وأوباما بخفض معايير السلامة الجوية والان نبدء بالتفاصيل

هجوم على بايدن وأوباما

الدمام - شريف احمد - اتّهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس سلفيه الديموقراطيين جو بايدن وباراك أوباما بخفض معايير السلامة الجوية في البلاد.وذلك في كلمة ألقاها عقب اصطدام مروحية عسكرية بطائرة ركاب في سماء العاصمة واشنطن في كارثة أوقعت 67 قتيلا.وقال ترامب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض "لقد أعطيتُ الأولوية للسلامة، أوباما وبايدن والديموقراطيون وضعوا سياساتهم في المقدّمة".وهاجم خصوصا برامج التوظيف المتّبعة في وكالة الطيران الفدرالية والرامية لتعزيز التنوّع في صفوف الموظفين.