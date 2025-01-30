شكرا لقرائتكم خبر عن الحرية المصرى: كلمة الرئيس السيسى عبرت عن رفض مصر الحازم والواضح لتهجير الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن الدكتور أحمد بيومي، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام المساعد، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكيني الرئيس ويليام روتو، مؤكدا أن رفضه القاطع لفكرة تهجير الشعب الفلسطيني من ارضه امام العالم أجمع يعبر عن موقف مصر الحازم والواضح من القضية.

وقال الدكتور احمد بيومي، إن مصر حددت موقفها منذ اللحظة الأولى برفضها القاطع لفكرة التهجير القسري نظرا لكونها تقتل القضية برمتها، وأن الحل الوحيد لوقف الحرب وإرساء السلام بالمنطقة هو حل الدولتين والرجوع لحدود ال67 كتسوية عادلة للقضية.

وأضاف بيومي، أن حديث الرئيس تهجير الشعب الفلسطيني بأنه ظلم، هو وصف دقيق ومصر التي عاشت على مر التاريخ لنصرة الحق ونصرة جميع الشعوب العربية أن تقف أبدا في صف ظلم لشعب عاش يظلم لمدة 70 عاما في ظل صمت دولي وعالمى، وحقها علينا جميعا الآن هو أن نقف يد واحدة للعمل على حل الدولتين ليعيشون في سلام جنبا إلى جنب دون حروب أو مشاكل وهذا كله يقتضى عودة الحق إلى أصحابه.

وتابع نائب رئيس الحزب، أن امتداد الحروب وتكرارها واستمرارها بهذا الشكل هو نتاج إلى ظلم قائم للشعب الفلسطيني بسرقة أرضه ووسط اعتراف العالم بهذا الحق لكن دون التحرك لنصرة الحق، وهذا الشعب الذى عانى كثيرا والذي يعد من أبسط حقوقه هو العودة إلى أرضه التى مات من أجلها وليس طرده منها.