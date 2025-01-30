شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من "لجنتى الدفاع" بمجلسى النواب والشيوخ يتفقد المجمع الحكومى بالوادى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

تفقّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، اليوم، الخميس، المجمع الحكومي المميكن للمحافظة، يرافقهم وفد لجنتي الدفاع والأمن القومي بمجلسى النواب والشيوخ، برئاسة اللواء أسامة كامل رئيس اللجنة بمجلس الشيوخ، واللواء أحمد العوضي رئيس اللجنة بمجلس النواب، وبحضور وكلاء وأعضاء اللجان، والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

حيثُ قام الوفد بجولة موسعة تفقّد خلالها منشآت المجمع الحكومي المختلفة واطلع على سير العمل بمباني المديريات والجهات الحكومية، كما قاموا بزيارة متحف الوثائق التاريخية، واستمعوا إلى شرح حول محتويات المتحف ونبذة موجزة لمراكز المحافظة وأبرز معالمها.

وأشار المحافظ أن المجمع الحكومى بالمحافظة تعتبر أول نموذج على مستوى الجمهورية يُحاكي العاصمة الإدارية بالقاهرة ويرتبط بها رقميًا، وأشاد الوفد في ختام الزيارة بما تم إنجازه في هذا المشروع كصرح خدمي وتنموي واعد.