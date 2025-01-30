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مجلس النواب يستضيف اجتماع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية

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مجلس النواب يستضيف اجتماع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية

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القاهرة - سامية سيد - كتب هشام عبد الجليل

الخميس، 30 يناير 2025 04:44 م

استضاف مجلس النواب اليوم، الاجتماع الخامس والأربعين لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية وذلك برئاسة المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب وبمشاركة الأمناء العموم للبرلمانات العربية.

وقد شهد الاجتماع مناقشة عدة أمور تتعلق بتفعيل دور الجمعية وتعزيز التعاون بين الأمانات العامة للبرلمانات العربية لتعزيز العمل البرلماني العربي المُشترك.

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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