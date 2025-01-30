شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يستضيف اجتماع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية والان مع تفاصيل الخبر

استضاف مجلس النواب اليوم، الاجتماع الخامس والأربعين لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية وذلك برئاسة المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب وبمشاركة الأمناء العموم للبرلمانات العربية.

وقد شهد الاجتماع مناقشة عدة أمور تتعلق بتفعيل دور الجمعية وتعزيز التعاون بين الأمانات العامة للبرلمانات العربية لتعزيز العمل البرلماني العربي المُشترك.