شكرا لقرائتكم خبر عن على فايز سكرتيرا عاما مساعدا لحزب الوعى بقطاع الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي قرار الدكتورة شيرين الشواربي سكرتير عام الحزب وبناء علي ترشيح الدكتور محمد عبد المجيد السكرتير العام التنفيذى لحزب الوعي بتعيين علي فايز سكرتيرا عاما مساعدا لقطاع الصعيد.

الجدير بالذكر أن علي فايز محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، كما أن لديه خبرة في العمل الخيري والعام لمدة 15، وحصل علي ماجستير قانون عام وماجستير اتصال سياسى وماجستير إعلام و دبلوم في إدارة الأعمال.