شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية النواب" تبحث تخصيص 100 فدان لإقامة مشروعات تنمية بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الخميس، برئاسة النائب أحمد السجينى رئيس اللجنة، طلب إحاطة مقدم من النائب محمد الحسيني، بشأن سرعة الموافقة على تخصيص مساحة 100 فدان من الأراضي المخصصة لكلية الزراعة - جامعة القاهرة – بنطاق حي بولاق الدكرور – محافظة الجيزة، وذلك لإقامة العديد من المشروعات الخدمية والتنموية (تعليمية – صحية – رياضية – ثقافية) نظراً لنقص الخدمات الشديد الذى يعانى منه الحى، فضلاً عن إنشاء وحدات سكنية للمواطنين.

وعقب ممثل كلية الزراعة بجامعة القاهرة، أهمية الأرض للجامعة لاستخدامها في الأبحاث، خاصة في ظل تعدد تخصصات الكلية، وأهمية الأرض للكلية، وضرورة أن تكون على مقربة من الكلية.

وقال النائب أحمد السجينى، إن الجميع لا يختلف على أهمية البحث العلمي الرقعة الزراعية ولا تهاون في ذلك، ولا يقل أهمية عن تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

وأضاف النائب هشام حسين، عضو مجلس النواب، أن الأمر يبدو وأنه احتفاظ بملكية ليس أكثر، علنيا أن نبدل الأدوار لمعرفة المعاناة التي يعيشها المواطنين، وفي نفس الوقت أهمية البحث العلمي ولكننا لا نستحوذ على شىء، ولا نريد الاحتفاظ بالأرض لمجرد الاحتفاظ فقط.

وتابع: "ماذا لو كان هناك توجيه من القيادة السياسية مثل ما تم في الهجان بالتعامل مع هذا الأمر؟ فعلى سبيل المثال تم نقل جامعة حلوان بالكامل لمنطقة عين حلوان عدا كليتين فقط، وماذا لم تم الأمر مع كلية الزراعة جامعة القاهرة، ومن ثم لابد من دراسة الأمر بشكل مدروس لتعظيم الاستفادة للمواطنين وللكلية في نفس الوقت، وعدم التمسك بالأرض من أجل التمسك فقط".

وطالب النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، تشكيل لجنة فرعية برئاسة وكيل اللجنة النائب وفيق عزت، لدراسة كافة المستندات المقدمة من كلية الزراعة جامعة القاهرة، وما سوف تطلبه الجلسة خلال هذا الاجتماع من الجامعة من رؤيتها بشأن محل طلب المناقشة، ولها أن تطلب مستندات من أي جهة، وضم ما تراه مناسبا وموافاة اللجنة بتقرير شامل خلال 45 يوم من اليوم بما تم في هذا الصدد لعقد اجتماع موسع للبت في الأمر.