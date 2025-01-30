السجن 11 عاما لـ"سيناتور" أميركي تلقى "رشى" من مصر

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: حكمت المحكمة الاتحادية في مدينة مانهاتن بولاية نيويورك الأميركية، الأربعاء، على "سيناتور" سابق بالسجن 11 عاما.

ووفقا لمصادر في نيويورك، فإن الحكم صدر بحق السيناتور الديمقراطي السابق عن ولاية نيوجيرسي، بوب مينينديز بالسجن 11 عاما، بتهمة الرشوة والفساد.

وفي يوليو 2024، استقال مينينديز من عضويته في أعقاب إدانته بتهم فساد تشمل الرشوة والعمل كعميل أجنبي للحكومة المصرية، ليذعن بذلك لضغوط من أقرانه الديمقراطيين للتنحي.

وأدانت هيئة محلفين في محكمة مانهاتن الاتحادية مينينديز (70 عاما) في 16 يوليو 2024 بجميع التهم الجنائية الست عشرة التي وجهت إليه، بما في ذلك عرقلة العدالة والاحتيال الإلكتروني والابتزاز، بعد محاكمة استمرت تسعة أسابيع. كما أدين اثنان من المتهمين.

وبحسب الادعاء، قبل السناتور وزوجته أموالا نقدية بمئات الآلاف من الدولارات وسبائك ذهب وأقساط سيارات ورهن عقاري من ثلاثة رجال أعمال مقابل توجيه مساعدات أميركية بمليارات الدولارات لمصر، ومحاولة إعاقة ملاحقات جنائية لاثنين من رجال الأعمال.

والمحاكمة هي الثانية لمينينديز بعد سابقة في عام 2017 لم تتمكن هيئة المحلفين خلالها من التوصل إلى قرار بالإجماع.

وتعرض مينينديز لاحقا للتوبيخ من لجنة الأخلاقيات بمجلس الشيوخ لقبوله هدايا من صديق ثري قديم مقابل خدمات رسمية.