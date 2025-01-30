شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يطلق قافلة خيرية لأهالى حلايب وشلاتين بالتعاون مع جامعة الأزهر والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت مؤسسة الجارحي للتنمية المجتمعية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قافلة خيرية وتنموية لأهالى حلايب وشلاتين بمحافظة البحر الأحمر بالتعاون مع لجنة خدمة المجتمع بجامعة الأزهر.

تضمنت القافلة مساعدات غذائية متنوعة، خدمات طبية، بالإضافة إلى مبادرات تعليمية وتوعوية للمواطنين من مختلف الأعمار.

وفى كلمتها التى ألقاها نيابة عنها الدكتور أحمد الخطيب، أشارت الدكتورة داليا الجارحى، أمين صندوق المؤسسة، إلى أن هذه المشاركة تأتي ضمن استراتيجية المؤسسة لتقديم الدعم للمواطنين فى كافة أنحاء مصر، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية فى دعم المناطق الحدودية، كما أشادت بجهود جامعة الأزهر فى هذه المبادرة.

كما أعلنت المؤسسة عن تدشين مطبخ الخير "خير بلدنا" لتقديم الوجبات المطهية للأسر الاولى بالرعاية طوال العام، وهى المبادرة الأولى من نوعها تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى.

كما أضافت بأن المؤسسة ستعزز التعاون مع جامعة الأزهر لدعم طلابها وخريجيها، خاصة من ذوى الهمم، وتقديم خدمات متنوعة لهم.



