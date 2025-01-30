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التحالف الوطني يطلق قوافل طبية في محافظتي الدقهلية ودمياط

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التحالف الوطني يطلق قوافل طبية في محافظتي الدقهلية ودمياط

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القاهرة - سامية سيد - كتبت إسراء بدر

الخميس، 30 يناير 2025 02:25 م

في إطار جهوده المستمرة لخدمة صحة المواطنين وتوفير الرعاية الطبية الشاملة لهم، أطلق جمعية رعاية مرضي الكبد المصري بالدقهلية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قافلتين طبيتين يوم الخميس في قريتي ميت تمامة (مركز منية النصر، محافظة الدقهلية) وكفور الغاب (مركز كفر سعد، محافظة دمياط).

وتقدم القوافل الطبية خدمات متكاملة للمواطنين، تشمل جميع التحاليل والأشعة اللازمة، بالإضافة إلى توفير العلاج مجانًا، ويهدف التحالف الوطني من خلال هذه القوافل إلى الوصول إلى جميع المواطنين في المناطق المختلفة، والتخفيف عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، وضمان حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة.


 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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