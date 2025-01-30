شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطني يطلق قوافل طبية في محافظتي الدقهلية ودمياط والان مع تفاصيل الخبر

في إطار جهوده المستمرة لخدمة صحة المواطنين وتوفير الرعاية الطبية الشاملة لهم، أطلق جمعية رعاية مرضي الكبد المصري بالدقهلية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قافلتين طبيتين يوم الخميس في قريتي ميت تمامة (مركز منية النصر، محافظة الدقهلية) وكفور الغاب (مركز كفر سعد، محافظة دمياط).

وتقدم القوافل الطبية خدمات متكاملة للمواطنين، تشمل جميع التحاليل والأشعة اللازمة، بالإضافة إلى توفير العلاج مجانًا، ويهدف التحالف الوطني من خلال هذه القوافل إلى الوصول إلى جميع المواطنين في المناطق المختلفة، والتخفيف عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، وضمان حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة.



