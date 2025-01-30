شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: 299 مليون جنيه تعويضات لمشروع محور حسب الله الكفراوى والان مع تفاصيل الخبر

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب أحمد السجينى رئيس اللجنة، طلب إحاطة مقدم من النائب حسام عاشور، بشأن تأخر صرف التعويضات بمشروع إنشاء امتداد محور حسب الله الكفراوى، لأهالى منطقة منيل شيحة وطموه - بمحافظة الجيزة.

وعلق المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، قائلا: "تم الحصول على إفادة من وزارة المالية بالحصول على 299 مليون جنيه، لبدء صرف التعويضات وفقا لمساراتها القانونية تباعا".

ناقشت اللجنة، طلب مقدم من النائب محمد الحسيني، بشأن، تحديد موقف محطات رفع الصرف الصحي القديمة بحي بولاق الدكرور- محافظة الجيزة، ودراسة إمكانية إلغائها بعد تنفيذ مشروع خط انحدار الصرف الصحي الجديد الجاري تنفيذه لخدمة المنشآت الحكومية، فضلاً عن تنفيذ خط مياه شرب جديد قطر 300مم بداية من قسم شرطة بولاق الدكرور وحتى شارع حسن حمدي، وكذا تنفيذ خط تصريف مياه الأمطار.

وطالب النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة التنسيق بين التعليم العالي ومياه الشرب للبت في الأمر إفادة اللجنة سريعا بما تم من قرار على وجه السرعة.