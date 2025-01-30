شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الوعى يثمن موقف "التعليم العالى" بشأن طلبة المنح الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

ثمن حزب الوعي الجهود التي قام بها وزير التعليم العالي، الدكتور أيمن عاشور، في مواجهة تداعيات قرار الإدارة الأمريكية بوقف المعونة على مختلف المستويات، بما في ذلك المنح المقدمة للطلاب في الجامعة الأمريكية، قائلا : لقد جاءت استجابة وزارة التعليم العالي على نحو مسؤول وسريع، حيث اتخذت خطوة سباقة لطمأنة الطلاب المتفوقين وأسرهم، والتأكيد على استمرار دعمهم في مسيرتهم التعليمية.

وفي رد فوري على هذه القرارات غير المدروسة، عقد الوزير اجتماعًا عاجلًا مع رؤساء الجامعات الحكومية، وأسفر الاجتماع عن قرار بتولي هذه الجامعات سداد المصروفات الدراسية للطلاب المتضررين، تأكيدًا على التزام الدولة بدعم طلابها وعدم تركهم عرضة للضغوط الخارجية.

واعتبر الحزب أن الجامعات الأهلية والخاصة موقف وطني مشرف، حيث بادرت بعرض استقبال هؤلاء الطلاب على منح دراسية مماثلة، مما يعكس روح التكافل والمسؤولية الوطنية تجاه طلاب العلم.

وتقدم حزب الوعي بالتحية والتقدير لكل من يسهم في تخفيف الأعباء عن الطلاب وأسرهم، ويواجه التحديات بقرارات تعكس وعيًا وحرصًا على مستقبل الأجيال القادمة، مؤكدين أن طلاب العلم لا يجب أن يدفعوا ثمن قرارات سياسية لا يد لهم فيها.