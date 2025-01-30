شكرا لقرائتكم خبر عن خبير: الدولة الوطنية فى اعتقاد الإخوان حفنة من التراب العفن والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إن "جماعة الإخوان هم إخوان الشيطان، فهم لا يستوعبون وليس في أدبياتهم فكرة الدولة الوطنية، فالدولة الوطنية في اعتقادهم حفنة من التراب العفن هم لا يؤمنون بفكرة الدولة الوطنية ولا حدود الدولة الوطنية ولا التراب الوطني"، مشيرا إلى أن الإخوان تسيطر عليهم فكرة الخلافة وأن كلها أرض واحدة وأن الحدود مصطنعة فهم لا يؤمنون بفكرة حدود الدولة الوطنية.



وأضاف "البرديسي" في تصريح لـ ”الخليج 365” أن الشائعات والفتن التى يثيرها اللجان الإلكترونية وإعلام المطاريد يعتبر سلاحهم الأخير واكتشفوا أنهم أضعف بكثير من أن يخوضوا معركة وعى مع الشعب المصري الذى عندما استشعر بالخطر تجاه دولته التف الجميع خلف القيادة وأعلن صراحة رفضه التام لتهجير الفلسطينيين أو المساس بأرض مصر، وظهر ذلك بقوة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التى تلوح بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم إلى مصر والأردن، فالشعب المصري أكثر وعياً وفهماً، وما يحدث في المنطقة يدل على أن الاخوان خونة وعملاء وعلى الأخص القيادات والمؤثرون فيهم ويوما بعد يوم الغشاوة تذهب من أمام أعين المتعاطفين معهم وسيظلوا في خندق منغلقين على أنفسهم.