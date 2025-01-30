شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا.. انتشال 19 جثّة في حادث الطائرتين ومخاوف من مقتل عدد كبير والان نبدء بالتفاصيل

حادث تحطم الطائرتين الأمريكيتين

حوادث تحطم الطائرات في أمريكا

ضحايا حادث الطائرة الأمريكية

الدمام - شريف احمد - أفاد الإعلام الأمريكي الخميس بانتشال العديد من الجثث من نهر بوتومك في واشنطن، بعد حادثة الاصطدام بين طائرة نقل ومروحية.وأشارت شبكة "سي بي إس نيوز"، نقلا عن مسؤولين في مجال إنفاذ القانون، إلى انتشال 19 جثة حتى الآن من النهر.كما ذكرت تقارير أن السلطات تخشى مقتل عدد كبير من الأشخاص إثر حادث اصطدام طائرة ركاب، بمروحية من طراز "بلاك هوك" تابعة للجيش الأمريكي فوق واشنطن، ما أدى إلى سقوط الطائرتين في نهر بوتوماك شديد البرودة.وطائرة الرطاب تابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية "أمريكان إيرلاينز" وكانت تقل 64 شخصًا، كما أن المروحية كانت تقل ثلاثة أشخاص.وذكرت السلطات أن طائرة الرحلة رقم 5342 لشركة الخطوط الجوية الأمريكية كانت في طريقها من مدينة ويتشيتا بولاية كانساس إلى مطار ريجان الوطني في واشنطن.وقالت السلطات إن الطائرة اصطدمت بالمروحية العسكرية لدى اقترابها من مدرج المطار نحو الساعة التاسعة مساء أمس الأربعاء بالتوقيت المحلي (0200 بتوقيت جرينتش اليوم الخميس).وقالت عمدة واشنطن، موريل باوزر، إن كل واشنطن في حالة حداد "من أجل العائلات التي تعاني من الفقد الليلة".لكن لا "باوزر" ولا المسؤولون البارزون الآخرون، مثل وزير النقل الجديد شون دافي، الذين تحدثوا صباح اليوم الخميس، قدموا أي معلومات عن عدد القتلى.وذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" أن فرق البحث والإنقاذ انتشلت عددا من الجثث. وكان نحو 300 من رجال الطوارئ، من بينهم فرق الغوص، يبحثون في نهر بوتوماك شديد البرودة، في ظل ظروف مظلمة وعاصفة.ووصف رئيس إدارة الإطفاء في واشنطن العاصمة، جون دونيلي، عملية الإنقاذ بأنها "معقدة للغاية"، مشيرًا إلى البحث في كل سنتيمتر مربع هناك لترى ما إذا كان يمكن العثور على أي شخص.ووصف الرئيس دونالد ترامب، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، حادث الاصطدام بأنه "وضع سيئ كان ينبغي منع حدوثه".