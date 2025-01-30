شكرا لقرائتكم خبر عن نائب يحذر من كثرة الحوادث بطريق المناشى الخطاطبة.. و"النواب" يوصى بسرعة إنارته والان مع تفاصيل الخبر

استعرض النائب أحمد رمزي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، طلبي الإحاطة بشأن سرعة تنفيذ أعمال إعادة رصف الطريق الرئيسي لقرية بهرمس – منشأة القناطر – محافظة الجيزة، خاصة أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال حفر وتوصيل الغاز منذ عامين، وذلك بهدف الحد من الحوادث على هذا الطريق.

وطلب أخر بشأن تنفيذ أعمال إنارة طريق المناشى (الخطاطبة) – محافظة الجيزة - والمشهور بطريق الموت، نظرا لأهمية هذا الطريق من حيث عدد القرى التي يخدمها، فضلاً عن خفض معدل الحوادث الواقعة عليه وحالات الوفاة الناجمة عنها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة ببعض المشاكل بمحافظة الجيزة بحضور المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة.

وعلق المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة قائلا:" الطريق له ضوابط محددة لانشاءه، والطرق استخدام، وحسب الاحتياج يتم تنفيذ الطريق، ولابد أن يكون له مواصفات محددة، وتم تصميم الطريق بناء على مقاسات محددة، وحال وجود مخالفات يتم التصدى لها بحسم.

وعلقت المهندسة نجوى مدير مديرية الطرق، إن الطريق تم ادراجه في خطة العام المالي الجاري، بتكلفة 23 مليون جنيه، بطول 2 كم ذهاب واياب، مؤكدة على ضرورة عمل رصيف حفاظا على أرواح المواطنين، وسيكون عرض الرصيف متر ونصف لحماية القواعد الخاصة باعمدة الانارة.

وعلق النائب أحمد رمزي قائلا:" الطريق له حانبان، لكل جانب طبيعة خاصة، مطالبا إثبات عرض الطريق فى مضبطة الجلسة، مطالبا أن يتم عمل الرصيف على جانب الطريق المقابل للترعة، وليس على الجانب الموازي للترعة لحماية الأرواح، ولعدم اساءة واستغلالة.

وفيما يخص طلب الإحاطة الثاني، علق المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أنه سيتم بدء العمل في أعمال الانارة دون انتظار الانتهاء من أعمال الرصف.

وطالب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تعاون وزارة النقل مع المحافظة لسرعة الانتهاء من أعمال الإنارة للحفاظ على أرواح المواطنين.