شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية النواب" تطالب بسرعة إنشاء سور لمحور المريوطية بعد سقوط عدد من السيارات والان مع تفاصيل الخبر

طالب النائب المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، هيئة الطرق والكباري التابعة لوزارة النقل بمراجعة موقفها من المشروعات المؤجلة لتفادى وقوع حوادث مميته تؤدي بحياة المواطنين.



وتابع النائب أحمد السجيني خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم :" عقيدة الهيئة العامة للطرق والكباري يجب يعاد النظر فيها، وتحديدا في المشروعات العاجلة للحفاظ على حياة المواطن المصري، دون النظر عن أن الأولوية للمشروعات التى تم الانتهاء من تنفيذ 75%منها، فما لا يدرك كله لايترك كله.

جاء ذلك على خلفية طلب الإحاطة المقدم من النائب عماد الدرجلي، بشأن عدم قيام الهيئة العامة للطرق والكباري بتنفيذ أعمال تطوير وتوسعة طريق المريوطية وإنشاء سور على جانبي الطريق بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، وذلك بعد انتشار ظاهرة الحوادث على هذا الطريق، وسقوط السيارات بمصرف المريوطية، فضلاً عن ضرورة إنشاء مطلع ومنزل من الطريق الدائري الأوسطي على طريق المريوطية- محافظة الجيزة.



وأشارالنائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب قائلا :من غير الجائز أهمال مشروعات عاجله لمجرد أن نسبة أعمال التنفيذ بها لاتتعدى نسبة 25%،"وغير معقول أن الهيئة العامة للطرق والكباري تظل تتعامل بمبدأ ضرورة التنفيذ الكامل للمشروعات أو تأجيل تنفيذها ،"فاللى يموت يموت واللى يتشل يتشل"، لافتا إلي أن كثير من مشكلات الطرق تم حلها بتكاتف الجهود بين الجهات المعنية ومن بينها محور صفط اللبن.

ومن جانبه، أكد محافظ الجيزة أن نسبة تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة طريق المريوطية لم يزيد عن 27%،وهو ما تعاملت معه هيئة الطرق والكباري بالتأجيل لاعطاء الأولوية للمشروعات التى يصل نسب التنفيذ بها 75%.واقترح استثناء هذة القاعدة واستكمال أعمال التطوير والتويعة لطريق المريوطية للحفاظ على ارواح المواطنين.

وأكد المهندس محمد الشرقاوي مدير مشروع أعمال تطوير وتوسعة الدائري إنه تم الانتهاء من المطالع والمنازل للطريق ،وكذلك تركيب الخوازيق.

وسأل المهندس أحمد السجينى رئيس اللجنة، وزارة التخطيط عن إمكانية توفير اعتماد مالي للهيئة العامة للطرق والكباري للانتهاء من مشروع محور المريوطية.

ورد ممثل وزارة التخطيط، مؤكدا امكانية التقدم بطلب لتوفير الاعتماد المالي اللازم.