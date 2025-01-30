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جورجيا تنسحب من الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا

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جورجيا تنسحب من الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا

ابوظبي - سيف اليزيد - انسحبت جورجيا من الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، عقب دعوة الهيئة إلى إجراء انتخابات برلمانية جديدة في البلاد.

ونقلت وكالة "إنتر برس" الجورجية عن نائبة رئيس الوزراء، تيا تسولوكياني، قولها الأربعاء: "بدءا من اليوم، نعلق عملنا في الجمعية البرلمانية".

وكانت الجمعية طالبت تبليسي بإجراء انتخابات برلمانية جديدة وديمقراطية، في ظل الأزمة التي تشهدها البلاد منذ الانتخابات التي أجريت في أكتوبر الماضي، وفاز فيها حزب "الحلم الجورجي" الحاكم.

يشار إلى أن الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا هي الهيئة التشريعية للمجلس، وهي منظمة تضم 46 دولة ومستقلة عن الاتحاد الأوروبي. ومن بين مهامها انتخاب القضاة في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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