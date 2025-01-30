شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاعات الجوية الأوكرانية تسقط 37 مسيرة روسية والان نبدء بالتفاصيل

حرب روسيا وأوكرانيا

هجمات روسيا على أوكرانيا

الدمام - شريف احمد - أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 37 من أصل 81 طائرة مسيرة معادية أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية الليلة الماضية.وقال البيان، إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 81 طائرة مسيرة أطقت من مناطق كورسك وأوريل وميليروفو وبريمورسكو-أختارسك الروسية.وأشارت إلى صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية، وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.وذكر البيان أنه بحلول الساعة 00:9 صباح اليوم الخميس، أسقطت القوات الأوكرانية الطائرات المسيرة، فوق مناطق بولتافا، سومي، كييف، تشيركاسي، كيروفوهراد، جيتومير، خميلنيتسكي، دنيبروبيتروفسك، خيرسون وأوديسا".واختفت 39 طائرة مسيرة خادعة، من على شاشات الرادار، ولم تتسبب على ما يبدو في وقوع أي أضرار على الأرض.وقال البيان، إن الهجوم تسبب في وقوع أضرار بالمؤسسات الصناعية والمنازل الخاصة والمباني السكنية.هذا فضلا عن المركبات في مناطق تشيرنيجوف وسومي وأوديسا وبولتافا، ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.