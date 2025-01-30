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شاهد.. الصور الأولى لحادث سقوط مروحية وطائرة في نهر بوتوماك بأمريكا

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أ ف ب - واشنطن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - سقطت المروحية العسكرية وطائرة النقل اللتان اصطدمتا مساء الأربعاء قرب واشنطن في نهر بوتوماك.
وتتواصل عمليات الإسعاف والإنقاذ، بحسب ما أعلنت رئيسة بلدية المدينة مورييل بويزر.

حادث تحطم الطائرة الأمريكية

وخلال إحاطة إعلامية أقيمت في مطار "رونالد-ريغن" قرب العاصمة الفدرالية للولايات المتحدة حيث كانت طائرة النقل وعلى متنها 64 شخصا تستعدّ للهبوط عندما وقع الحادث.
وقالت رئيسة البلدية إن المروحية التي كانت تجري رحلة تدريبية وعلى متنها ثلاثة عسكريين والطائرة سقطتا "في المياه".
حادث تحطم الطائرة في أمريكا - وكالات

ظروف صعبة جدّا

هذا ويواجه عناصر الإسعاف الذين يشاركون في عمليات البحث والإنقاذ في نهر بوتوماك إثر اصطدام طائرة نقل بمروحية في المجال الجوّي لواشنطن ظروفا "صعبة جدّا"، بحسب ما قالت السلطات، من دون تقديم حصيلة للضحايا.
حادث تحطم الطائرة الأمريكية - وكالات

وصرّح جون دونيلي، رئيس خدمة الإسعاف في واشنطن خلال مؤتمر صحافي أن "الظروف صعبة جدّا لعناصر الإسعاف"، متطرّقا إلى "صقيع" و"رياح قويّة" و"جليد" في منطقة النهر.
ضحايا حادث الطائرة الأمريكية - وكالات
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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