شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من ترامب بعد حادث اصطدام مروحية عسكرية بطائرة ركاب والان نبدء بالتفاصيل

هذا وضع رهيب

حادث تحطم الطائرة الأمريكية

الدمام - شريف احمد - قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، إن الرئيس دونالد ترامب اطلع على وضع حادث اصطدام المروحية العسكرية بطائرة ركاب، واصفا إياه بـ"المروع".وقالت ناطقة باسم الجيش الأمريكي، إن المروحية العسكرية التي اصطدمت بطائرة ركاب فوق واشنطن مساء الأربعاء وكانت تقوم "برحلة تدريبية".وفي رسالة نشرها رئيس البنتاغون بيت هيغسيث على منصة إكس: "يمكننا تأكيد أن الطائرة التي تعرضت للحادث كانت تقوم "برحلة تدريبية".وقال الرئيس دونالد ترامب، إن حادث اصطدام مروحية تابعة للجيش الأمريكي بطائرة ركاب قرب واشنطن "كان يجب منعه".وكتب ترامب على منصة "تروث سوشال" الخاصة به "لماذا لم يخبر برج المراقبة المروحية بما يجب أن تفعله بدلا من الاستفسار ما إذا كانت رأت الطائرة؟ هذا وضع رهيب كان يفترض تجنبه".كانت اصطدمت طائرة ركاب تحمل 60 مسافرًا وأربعة من أفراد الطاقم، بمروحية تابعة للجيش في أثناء هبوطها في مطار رونالد ريجان الوطني بالقرب من واشنطن.وأسفر الحادث عن إطلاق عملية بحث وإنقاذ واسعة في نهر بوتوماك القريب، بعد وقوع عدة وفيات، لكن العدد الدقيق للضحايا لا يزال غير واضح.

وتواصل فرق الإنقاذ البحث عن أي ناجين، وقال مسؤول في الجيش إن المروحية كانت تقل ثلاثة جنود.