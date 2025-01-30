شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب "ألاسكا" الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

زلزال "ألاسكا" الأمريكية

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 5.8 درجة على مقياس ريختر اليوم, ولاية "ألاسكا" الأمريكية.وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الزلزال وقع على بعد 71 كيلومترًا جنوب شرق مدينة نيكولاي، وعلى عمق 0.1 كيلومترٍ.ولم ترد أنباء حتى الآن عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية جراء الزلزال.

من جهة أخرى كانت تحطمت طائرة ركاب تسع لـ 80 شخصًا، ومروحية عسكرية" إتش- 60" فجر اليوم, بالقرب من مطار رونالد ريغان بواشنطن.

تحطم طائرتين أمريكيتين

وذكرت شرطة العاصمة واشنطن، أن عملية بحث وإنقاذ مشتركة بين عدة وكالات جارية في نهر "بوتوماك" بعد تحطم الطائرة.

وأشارت إلى إيقاف حركة الطائرات في مطار ريغان، مشيرة إلى هناك معلومات بأنه على متن الطائرة أكثر من 60 راكبًا و4 من أفراد الطاقم وستصدر مزيد من التفاصيل لاحقًا.