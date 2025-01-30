شكرا لقرائتكم خبر عن وقوع وفيات.. مستجدات حادث اصطدام طائرة ركاب بمروحية في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

حادث تحطم الطائرة الأمريكية

التحقيق في الحادث

الدمام - شريف احمد - اصطدمت طائرة ركاب تحمل 60 مسافرًا وأربعة من أفراد الطاقم، الأربعاء، بمروحية تابعة للجيش في أثناء هبوطها في مطار رونالد ريجان الوطني بالقرب من واشنطن.وأسفر الحادث عن إطلاق عملية بحث وإنقاذ واسعة في نهر بوتوماك القريب، بعد وقوع عدة وفيات، لكن العدد الدقيق للضحايا لا يزال غير واضح.وتواصل فرق الإنقاذ البحث عن أي ناجين، وقال مسؤول في الجيش إن المروحية كانت تقل ثلاثة جنود.ولم ترد معلومات فورية عن سبب الاصطدام، فيما علقت جميع عمليات الإقلاع والهبوط في المطار، بينما حلقت طائرات مروحية تابعة لوكالات إنفاذ القانون فوق الموقع.كما أطلقت قوارب إنقاذ مطاطية في نهر بوتوماك من نقطة على طول طريق جورج واشنطن السريع، شمال المطار، ونصب المسعفون أبراج إضاءة على الشاطئ لإنارة المنطقة القريبة من موقع الحادث.ويقوم ما لا يقل عن ستة قوارب بتمشيط المياه باستخدام كشافات البحث.وكانت أعلنت هيئة الطيران الاتحادية، أن طائرة ركاب إقليمية تابعة لشركة بي إس إيه إيرلاينز اصطدمت في الجو بمروحية عسكرية في أثناء اقترابها من مدرج 33 في المطار.ووقع الحادث حوالي التاسعة مساء بتوقيت واشنطن (الثانية صباحًا بتوقيت جرينتش).وأوضحت الهيئة أن الطائرة كانت في رحلة قادمة من مدينة ويتشيتا بولاية كانساس، مشيرة إلى أن هيئة سلامة النقل ستتولى التحقيق في الحادث.