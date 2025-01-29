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أفغانستان.. تعليق المساعدات الأميركية أغلق 50 منظمة إنسانية في 28 إقليماً

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أفغانستان.. تعليق المساعدات الأميركية أغلق 50 منظمة إنسانية في 28 إقليماً

ابوظبي - سيف اليزيد - كابول (وكالات)

أفاد نائب وزير الاقتصاد الأفغاني، عبد اللطيف نظري، بأن تعليق المساعدات الأميركية أدى لإغلاق 50 منظمة إنسانية دولية منتشرة في 28 إقليماً بأفغانستان.
وأفادت وكالة أنباء «خاما برس» الأفغانية، أمس، بأن نظري حث المجتمع الدولي على فصل المساعدات الإنسانية عن الأمور السياسية، مؤكداً أن شعب أفغانستان يجب ألا يعاني بسبب القرارات السياسية.
ويشار إلى أنه بعد أن عاد ترامب إلى البيت الأبيض، قام بتعليق جميع المساعدات الأجنبية، بما يشمل الدعم المالي لأفغانستان، لمدة ثلاثة أشهر. 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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