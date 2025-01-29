شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل مجلس الشيوخ: سجلات التاريخ لن تنسي شجاعة الرئيس السيسى لترسيخ ثوابت الدولة والان مع تفاصيل الخبر

ثمن المستشار بهاء ابوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ، من تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن رفض تهجير وترحيل الفلسطينين ، مؤكداً أن الرجال هي من تكتب التاريخ وان سجلات التاريخ لن تنسي الرئيس السيسي، ابن مصر الوطني الشجاع الذي رسخ وأكد علي ثوابت الدولة المصريه واضاف إليها صفحات مشرقة لمصر ، يفخر بها هذا الشعب الأبي.

وأضاف وكيل الشيوخ في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، أن كلمات الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي مع الرئيس الكيني بقصر الاتحادية ، بأن ترحيل أو تهجير الشعب الفلسطيني هو ظلم لا يمكن أن نشارك فيه ، أن ثوابت الموقف المصري التاريخيّ للقضية الفلسطينية لا يمكن أبداً التنازل بأي شكل من الأشكال عن تلك الثوابت والأسس الجوهرية التي يقوم عليها الموقف المصري ، هي بمثابة رسالة للجميع ، بأن رئيس مصر زعامة عربيه متفردة أرسله الله لإنقاذ مصر في 30 يونيو وشاء القدر أن ينقذ القضية الفلسطينية في محنتها وفي هذا الظرف الراهن، ولن يغامر بوطنه او بقضية العرب فلسطين الحبيبه.

وبعث وكيل الشيوخ برسالة تفويض علي بياض من شعب مصر العظيم الي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأمن القومي المصري ، مشدداً بأن 120 مليون مواطن مصري ، جنود خلف الرئيس السيسي لحماية الدولة المصريه ومقدراتها.

