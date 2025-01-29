شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المستقلين الجدد: القيادة السياسية ترفض أي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني والان مع تفاصيل الخبر

أكد حزب المستقلين الجدد أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بأن ترحيل وتهجير الفلسطينيين ظلم لايمكن أن نشارك فيه هي أصدق تعبير عن رؤية القيادة والدولة المصرية من بداية الأزمة.

وقال الدكتور هشام عناني رئيس الحزب إن تصريحات الرئيس تؤكد على وضوح الموقف المصري منذ البدايه وأن هذا الموقف لن يتغير للإيمان المطلق بأن أي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني مرفوض شكلا وموضوعا وأن مصر لن تأل جهدا من أجل حل الدولتين.

وأضاف عناني أن هذه التصريحات تأتي في أعقاب نجاح الدولة المصرية مع الشركاء الإقليمين والدوليين في الوصول إلى هدنة في غزة وهو ما يعد انتصار للثوابت الوطنية التي عملت علي وقف الحرب منذ بدايتها.

واكد عناني أن هذه التصريحات تؤكد أن موقف لم يتغير ولا يأبه بأي تصريحات أمريكية بخصوص التهجير بل هو دعوة صريحه للعمل من أجل إقرار السلام المبني علي حل الدولتين.



وأضاف دكتور حمدي بلاط أن تصريحات الرئيس معبره عن كل مايدور في داخل كل مواطن مصري.

ويؤكد الحزب على دعمه الكامل للقيادة السياسية في موقفها من القضية الفلسطينية وكل ما تتخذه في سبيل الحفاظ علي الأمن القومي المصري.