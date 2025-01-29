شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة التدريب بحماة الوطن: كلمة الرئيس السيسي بشأن تهجير الفلسطينيين تاريخية والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الدكتورة غادة البدوى، أمين أمانة التدريب والتثقيف المركزية بحزب حماة الوطن، أن كلمة الرئيس السيسى رد حاسم وواضح بشأن تهجير الفلسطينيين، وبمثابة موقف تاريخى ضد مخططات التهجير، مشيرة إلى أنها تأتى فى إطار ثوابت الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية، وتقديم الدعم المتواصل من خلال كل المسارات للأشقاء فى فلسطين منذ بدء الصراع 1948.

وأضافت الدكتورة غادة البدوى، أن كلمة الرئيس السيسى بعثت برسائل مهمة وواضحة ليس للشعب المصرى والعربى فقط، بل رسالة للرأى العالمى كله، بأن مصر لن تتهاون في التمسك بسلامة واستقرار أمنها القومي ودورها التاريخى الداعم بقوة للحق الفلسطينيي على كل المسارات.

وأشارت "البدوى" إلى أن الدولة المصرية قدمت كل أوجه الدعم على كل الأصعدة والمستويات وعلى وجه الخصوص منذ اندلاع الأزمة فى 7 أكتوبر 2023 ، سواء من خلال تقديم وإرسال المساعدات الإنسانية لسكان غزة، وكذلك على المستوى السياسى والدبلوماسى من خلال حشد الرأى العالمى، والمجتمع الدولى، فى شرح القضية الفلسطينية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني فى كل المحافل الدولية، وكذلك من خلال دورها المحوري والرئيسى فى الوساطة حتى كللت بالنجاح فى وقف إطلاق النار بغزة والبدء فى تنفيذه، لإنهاء الحرب ومعاناة الفلسطينيين.