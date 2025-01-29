شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر: رفض الرئيس السيسي القاطع لمخطط التهجير رد حاسم على المشككين والان مع تفاصيل الخبر

ثمن الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر رئيس المكتب التنفيذي للحزب، تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن رفضه القاطع لمخطط تهجير الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن رسائل الرئيس السيسي اليوم رد قاطع على المشككين والمزايدين على الدور التاريخيّ لمصر تجاه القضية الفلسطينية وثوابت مصر تجاه هذه القضية المحورية.

وأكد مرشد فى بيان له اليوم، أن الرئيس السيسي منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر لم يتوقف لحظة عن بذل كل الجهود من أجل وقف نزيف الدماء الفلسطيني والتصدي بكل قوة لمخطط تصفية القضية الفلسطينية، مشددا على أن مصر لن تتنازل عن دعم حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار مرشد إلى أن الشعب المصري بكافة مكوناته يرفض مخطط التهجير وعلى استعداد في أي وقت للنزول إلى الشارع للتعبير عن رفضه لدعوات تهجير الشعب الفلسطيني كما أكد الرئيس السيسي في كلمته اليوم.

وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر، أن على المجتمع الدولي أن يدرك أن الاستقرار لن يتحقق في المنطقة إلا بعد حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة ووقف الممارسات الاستيطانية للاحتلال الاسرائيلي، مؤكدا أن الأمن القومي خط أحمر والجميع يقف خلف القيادة السياسية للحفاظ على الأمن القومي.