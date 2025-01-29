شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين تعرض فيلم "من المسافة صفر" المرشح للأوسكار بحضور صناع الفيلم والان مع تفاصيل الخبر

عرضت نقابة الصحفيين للفيلم الفلسطيني الطويل "من المسافة صفر"، وهو عبارة عن 22 فيلمًا قصيرًا من صنع مخرجين ومخرجات من غزة، وثّقوا الأحداث داخل القطاع بعد بدء العدوان الصهيوني في السابع من أكتوبر 2023.

‎وقالت ليالي بدر المستشار الفني للفيلم أن نقابة الصحفيين دائما داعمة للقضية الفلسطينية، وأن مصر دائما داعمة للفلسطينيين.وأشارت أن الفيلم لا يحكي القضية الفلسطينية سياسيا بل يحكي حال الشعب الفلسطيني الذي استطاع أن يصنع جمال وقوة في ظل الهمجية التي واجهوها من العدوان الإسرائيلي.

‎يذكر أن فيلم "من المسافة صفر" تم اختياره ضمن القائمة الطويلة للمنافسة على جائزة أوسكار كأفضل فيلم دولي بالدورة السابعة والتسعين للجوائز المرموقة عالميًا.

‎وشارك الفيلم في سلسلة من المهرجانات السينمائية في مصر، والأردن، وتونس، والجزائر، والسويد ورومانيا، وإيطاليا، وبريطانيا، خلال 2024، ونال خلالها عدة جوائز.

‎وكما أبهرنا الصمود الفلسطيني في مواجهة العدوان، ها هو الإبداع الفلسطيني يبهرنا عندما يُخرج لنا من تحت جحيم القصف مجموعة من اللوحات السينمائية الفريدة، تشتبك مع الحياة والموت في غزة من المسافة صفر لتضعنا على نفس المسافة مما يحدث هناك.