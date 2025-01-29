شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الريادة: تصريحات الرئيس السيسي تعكس موقف مصر الثابت والداعم لشعب فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

أشاد كمال حسنين رئيس حزب الريادة أمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر المنعقد مع رئيس جمهورية كينيا ويليام روتو بقصر الاتحادية الرافض لتهجير الشعب الفلسطينيين من بلادهم، كما أن هذا التصريح يعكس دعم مصر الدائم لمواقف الحق والعدل في الساحة الدولية.

وأضاف أمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية، أن الرئيس السيسي دائما يؤكد أن الموقف المصري التاريخي تجاه القضية الفلسطينية ثابت ولن يتغير، موضحاً أن مصر لن تتنازل بأي شكل من الأشكال عن ثوابتها الأساسية التي تقوم عليها سياسة الدولة، والتي تتمثل في دعم حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، والرفض التام لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وأشار كمال حسنين إلى أن مصر تظل داعمة قوية للقضية الفلسطينية، ليس فقط على الصعيد السياسي ولكن أيضًا من خلال الدعم الإنساني والدبلوماسي، إذ تواصل جهودها في سبيل إيجاد حل عادل وشامل للصراع، وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في العيش بحرية وكرامة في دولته المستقلة.

وأوضح رئيس حزب الريادة، أن الرئيس السيسي دائما حريص على وحدة واستقلال الشعب الفلسطيني، حيث لعبت دور الوسيط في محاولات تحقيق تسوية شاملة للقضية الفلسطينية، وهو ما يعكس رغبتها في تعزيز الاستقرار في المنطقة.

واختتم رئيس حزب الريادة حديثه معلقا على لقاء الرئيس السيسي مع رئيس كينيا، قائلا إن مصر تربطها علاقة تاريخية مع جمهورية كينيا ومع أبناء القارة الإفريقية، حيث شهدت بما لا يدع مجالا للشك طفرة كبيرة وغير مسبوقة في العلاقات المصرية الأفريقية.