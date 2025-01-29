شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: الرئيس السيسى أكد للعالم موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن رفضه القاطع لمخطط تهجير الشعب الفلسطيني، أكد للجميع موقف مصر الثابت حيال القضية الفلسطينية، ورفض مصر القاطع للتهجير، ورد حاسم على المشككين والمزايدين على الدور التاريخي لمصر تجاه القضية الفلسطينية.

وأوضح القطامى، أن الرئيس السيسي أكد خلال كلمته على ثوابت مصر تجاه القضية الفلسطينية، والدور المحوري عبر التاريخ، وأنه لا بديل لحل القضية الفلسطينية إلا بتنفيذ الرؤية المصرية التي ترتكز على حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، ورفض التهجير القسري للفلسطينيين مع الحفاظ على حقوق الأشقاء الفلسطينيين.

وأضاف النائب عمرو القطامى، أنه منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة والجهود المصرية لم تتوقف لسرعة وقف الحرب، ووقف نزيف الدماء الفلسطيني والتصدي لمخطط تصفية القضية الفلسطينية، مع التأكيد على أن مصر لم ولن تتنازل عن دعم حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مشددا على أن الشعب المصري بكافة مكوناته يرفض مخطط التهجير، ويدعم القيادة السياسية في جهودها ورؤيتها الثاقبة حيال الحفاظ على السيادة المصرية والحفاظ على الأمن القومي المصري.