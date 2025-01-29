ملك البحرين يستقبل وزير الإعلام

استقبل ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في قصر الصخير اليوم، وزير الإعلام سلمان الدوسري، بمناسبة زيارته لمملكة البحرين ليترأس الوفد السعودي في أعمال الاجتماع الرابع للجنة التنسيق في مجالات الثقافة والإعلام والسياحة والتنمية الاجتماعية المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي البحريني الذي تستضيفه البحرين.

ورحب ملك البحرين خلال الاستقبال، بالدوسري، متمنيًا لاجتماع لجنة التنسيق كل التوفيق بما يعزز أوجه التعاون والعمل المشترك بين البلدين الشقيقين.

كما أعرب ملك البحرين عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية الراسخة والتاريخية التي تجمع بين المملكتين وتميزها والحرص المستمر على دعمها والارتقاء بها على المستويات كافة لصالح شعبيهما الشقيقين، مشيدًا بالمساعي الخيرة لخادم الحرمين الشريفين في توطيد أواصر العلاقات البحرينية السعودية وبالوقفات الأخوية المشرفة التي تقفها دائمًا المملكة الشقيقة تجاه البحرين وشعبها.

وأثنى ملك البحرين على الدور المهم الذي يضطلع به مجلس التنسيق السعودي - البحريني برئاسة وليي العهد في البلدين في تعزيز آفاق العمل المشترك والشراكة التاريخية الوثيقة ودفع مسارات التعاون الوطيد والتنسيق المتبادل قُدمًا في مختلف جوانبه الإعلامية والثقافية والسياحية والاستثمارية والاقتصادية والتنموية وغيرها من القطاعات الحيوية بما يحقق الأهداف والتطلعات المشتركة.

من جهته، أعرب وزير الإعلام عن خالص شكره وتقديره للملك حمد بن عيسى آل خليفة , لحسن الاستقبال وكرم الضيافة، وما يوليه من حرص واهتمام دائم بترسيخ الروابط الأخوية والأواصر المتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين.