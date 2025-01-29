شكرا لقرائتكم خبر عن مفوضية اللاجئين تتّخذ إجراءات احترازية بعد تجميد الدعم الأميركي والان نبدء بالتفاصيل

تعليق المساعدات الأمريكية

الدمام - شريف احمد - أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الأربعاء، أنها بصدد اتّخاذ سلسلة من الإجراءات المؤقتة بسبب مواجهتها "حالة من عدم اليقين على صعيد التمويل"، بعد قرار الولايات المتحدة تجميد الغالبية العظمى من مساعداتها الخارجية.وقال متحدث باسم المفوضية: "لقد أحِطنا علما بقرار الإدارة الأميركية الجديدة وقف رصد أموال لبرامج المساعدات الخارجية".وتابع "في حين ما زلنا بصدد إجراء تقييم لتأثير قرار الإدارة الأميركية الجديدة، بما في ذلك استثناءات محتملة، فإننا ننفذ سلسلة من الإجراءات الاحترازية المؤقتة للتخفيف من تأثير عدم اليقين على صعيد التمويل".وأمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مستهل ولايته الرئاسية الثانية الأسبوع الماضي، بتعليق مؤقت لمدة 90 يوما للمساعدات الخارجية الأميركية، لإتاحة إجراء مراجعة، علما بأن واشنطن تعد أكبر مانح للمساعدات الخارجية في العالم بالدولار.على الإثر جمّد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، كل إجراءات تمويل المساعدات باستثناء الغذائية الطارئة والعسكرية المخصّصة لمصر ودولة الاحتلال.وفي مذكّرة متابعة صدرت الثلاثاء عقب تنديد منظمات إغاثية، أوضح روبيو أن "مساعدات إنسانية" أخرى، إضافة إلى تلك الغذائية ستكون مستثناة أيضا من التجميد خلال فترة المراجعة.وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنها لا تملك حتى الآن "معلومات محدّدة" حول كيفية تأثير قرار إدارة ترامب عليها علما أن الولايات المتحدة كانت أكبر مموليها.