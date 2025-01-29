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الخطوط الجوية الفرنسية تستأنف رحلاتها إلى بيروت اعتبارا من السبت

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أ ف ب- باريس 0 تبليغ

الخطوط الجوية الفرنسية تستأنف رحلاتها إلى بيروت اعتبارا من السبت

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الخطوط الجوية الفرنسية (إير فرانس) الأربعاء أنها تعتزم استئناف رحلاتها إلى بيروت اعتبارا من السبت، وبمعدل خمس رحلات أسبوعية، بعد توقفها منذ سبتمبر.
وستستأنف شركة ترانسافيا، رحلاتها بين مطاري باريس-أورلي وبيروت في 13 فبراير بمعدل ثلاث رحلات في الأسبوع في مرحلة أولى، وفق المصدر نفسه.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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