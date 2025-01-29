شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط الجوية الفرنسية تستأنف رحلاتها إلى بيروت اعتبارا من السبت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الخطوط الجوية الفرنسية (إير فرانس) الأربعاء أنها تعتزم استئناف رحلاتها إلى بيروت اعتبارا من السبت، وبمعدل خمس رحلات أسبوعية، بعد توقفها منذ سبتمبر.

وستستأنف شركة ترانسافيا، رحلاتها بين مطاري باريس-أورلي وبيروت في 13 فبراير بمعدل ثلاث رحلات في الأسبوع في مرحلة أولى، وفق المصدر نفسه.

