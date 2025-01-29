شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الوعى: كلمة الرئيس السيسى تأييدا لحق الشعب الفلسطينى ورفضا للتهجير والان مع تفاصيل الخبر

ثمن الكاتب الصحفي حازم الملاح، عضو الهيئة العليا لحزب الوعي ورئيس لجنة الصحافة والاتصال بالحزب، كلمة الرئيس السيسي في القمة المصرية الكينية موضحا أن رسائل الرئيس اليوم كانت قوية ومعبرة حيث أكد علي حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة فلسطينية وكل أن الدولة المصرية لها موقف تاريخي تجاه القضية الفلسطينية.

وأكد الملاح أن الرد كان معبرا وحاسم بعد التصريحات الصادرة بتهجير الفلسطينيين لمصر والأردن، مضيفا " تأكيد الرئيس اليوم علي أنه لو وافق بتهجير الفلسطينيين لمصر فالشعب سيخرج ويرفض في إشارة واضحة لتماس الموقف الشعبي والرسمي تجاه القضية الفلسطينية.

وأختتم الملاح حديثه بشكر القيادة السياسية علي دعمها ومساندتها للشعب الفلسطيني ورفض التهجير رغم الضغوط التي تحاك ضد الدولة المصرية