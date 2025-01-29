شكرا لقرائتكم خبر عن تيسير مطر مشيدا بكلمة الرئيس السيسى بشأن فلسطين: سجلت موقف مصر التاريخى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن القضية الفلسطينية، مؤكدا أن كلمة الرئيس السيسى خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الكيني بقصر الاتحادية، شلمت رسائل طمأنة.

وأوضح مطر، أن موقف مصر إزاء القضية الفلسطينية لا يتزحزح إطلاقا بل هو ثابت رسوخ الجبال علي الأرض، مؤكدا أن الدولة المصرية تدعم فلسطين علي مدار التاريخ بأجندة وطنية 100%، موضحا أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أكد فيها ثوابت الموقف المصري التاريخى تجاه القضية الفلسطينية تؤكد رفض مصر القاطع لكل المحاولات التي تستهدف تهجير الفلسطينيين أو المساس بحقوقهم الوطنية، كما تؤكد أنه من حق شعب فلسطين أن يعيش علي أرضه في سلام.

وقال مطر، إن الدولة المصرية ترفض بشكل قاطع وغير قابل لأى تأويلات، مؤكدا أن تصريحات الرئيس السيسي تعكس التزام مصر الراسخ بالقضية الفلسطينية، ودورها المحوري في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في مواجهة محاولات الظلم والتهجير القسري.