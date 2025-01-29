شكرا لقرائتكم خبر عن التهجير القسرى جريمة ضد الإنسانية تخالف المواثيق الدولية.. برلماني والان مع تفاصيل الخبر

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " التهجير القسري جريمة ضد الإنسانية"، استعرض خلاله جريمة التهجير القسرى، واعتبارها انتهاك صارخ للإعلان العالمى لحقوق الإنسان، ومخالف للقانون الدولى والمعاهدات والمواثيق واتفاقيات جنيف.

يُعد التهجير القسري من أشد الجرائم التي عانت منها البشرية في الماضي والحاضر، ومن أكثر الجرائم إلاما للنفس الإنسانية لما تتضمنه من اقتلاع للإنسان من جذوره، وماضيه، وذكرياته التي عاشها، وغالبا ما ترتكب هذه الجريمة أثناء الحروب أو تكون نتيجة لها لمحاولة تغييرالطابع الديمغرافي أو التاريخي لمنطقة معينة، ويعد التهجير القسري جريمة ضد الإنسانية ويندرج ضمن جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية .

ومرفوض من كل دول العالم المتحضر، وندعم موقف الدولة المصرية في رفضها المساس بحقوق الفلسطينيين أو نقلهم، سواءً كان بشكل مؤقت او طويل الأجل وعدم تهجيرهم من أرضهم، ودعم التعايش والسلام والبدء في التنفيذ الفعلي لحل الدولتين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية والقرارات ذات الصِّلة، حيث إنّ التهجيرالقسري هو نقل السكان المدنيين من وإلى أماكن غير أماكنهم الأصلية، أو هو إبعاد المدنيين من منطقة إلى منطقة أخرى غير التي يشغلونها، ضد إرادتهم وبدون توفير أشكال مناسبة من الحماية القانونية أو غيرها من أشكال الحماية الأخرى، ومن دون إمكانية الوصول إلى الحماية.

في التقرير التالى، نلقى الضوء على موقف القانون الدولى والمعاهدات والمواثيق الدولية واتفاقيات جنيف، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بشأن جريمة التهجير القسري، بإعتباره ممارسة ممنهجة تنفذها حكومات أو قوى شبه عسكرية أو مجموعات متعصبة بهدف إخلاء أراض معينة وإحلال مجاميع سكانية أخرى بدلا عنها، وهذا فيه انتهاك صارخ لحقوق الإنسان المعترف بها دوليًا، بما فيها الحقوق في السكن اللائق والغذاء والماء والصحة والتعليم والعمل والأمن الشخصي والتحرر من المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة.

وإليكم التفاصيل كاملة:

التهجير القسري جريمة ضد الإنسانية.. انتهاك صارخ للإعلان العالمى لحقوق الإنسان.. ومخالف للقانون الدولى والمعاهدات والمواثيق واتفاقيات جنيف.. وخبير قانونى يؤكد: يندرج ضمن جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية







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