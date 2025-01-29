شكرا لقرائتكم خبر عن حازم الجندي: تصريحات الرئيس السيسي تعكس رفض مصري بلا مواربة لمخطط تهجير الفلسطينين والان مع تفاصيل الخبر

اعتبر المهندس حازم الجندي ، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضوح اليوم، أن مصر قيادة وشعبا لن تقبل أبدًا أن تكون طرفا في أي مخطط يهدف إلى اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، معتبرا ما يحدث ظلم كبير للشعب الفلسطيني لن تكون جزء منه، رسالة واضحة للعالم أن مصر لن تقبل بمخطط التهجير مهما بلغ حجم الضغوط التي قد تتعرض لها، وهو ما يعكس موقف مصر الراسخ من دعم القضية الفلسطينية.



وقال " الجندي"، إن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي تأتي في أعقاب اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل سكان قطاع غزة إلى مصر والأردن تعكس توجهات دوائر صنع القرار الأمريكية والإسرائيلية التي ترى أن الحل الأمثل هو إخراج الفلسطينيين من أراضيهم بدلًا من إنهاء الاحتلال، ومن ثم تصفية القضية الفلسطينية وتحويلها إلى أزمة لاجئين بلا وطن، فضلا عن خلق واقع ديموغرافي جديد يهدد استقرار مصر والأردن، وهو ما يترتب عليه إعفاء إسرائيل من مسؤولياتها وإلقاء العبء على الدول المجاورة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الموقف المصري أصبح رفضا قاطعا بلا مواربة، فمصر لم تكتفِ برفض الفكرة سياسيًا، بل تعاملت معها كتهديد مباشر للأمن القومي، لذلك جاءت التصريحات الرسمية بداية من وزارة الخارجية المصرية وصولا إلى القيادة المصرية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي واضحة تجاه رفض التهجير القسري، والتأكيد على أن سيناء ليست وطنا بديلا لفلسطين، كونها جزء من السيادة المصرية، ولا يمكن أن تكون حلًا لقضية صنعتها إسرائيل باحتلالها للأراضي الفلسطينية.

وشدد النائب حازم الجندي على أن لا بديل لحل القضية الفلسطينية إلا بتنفيذ الرؤية المصرية التي ترتكز على تحقيق السلام العادل والشامل وفقًا لمرجعيات دولية معترف بها، وذلك من خلال تنفيذ حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، ورفض التهجير القسري للفلسطينيين بشكل قاطع، والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك حق العودة للاجئين الفلسطينيين.