شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء يتصدى للظلم والتواطئ والتدليس بالأوراق لضياع حقوق الورثة.. برلماني والان مع تفاصيل الخبر

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " بعد مرور 12 سنة من ضياع الحقوق.. القضاء يتصدى للظلم والتواطئ والتدليس بالأوراق لضياع حقوق الورثة في ميراثهم الشرعي"، استعرض خلاله حكما قضائيا فريدا من نوعه، يتصدى للظلم والتواطئ والتدليس بالأوراق لضياع حقوق الورثة في ميراثهم الشرعي، بأحكام نهائية متعددة منذ سنة 2009 - لمدة 12 سنة من ضياع الحقوق - لصالح الورثة وإلزام المدعي عليها، بإعتبارها واضعة اليد على الميراث، بدفع نصيب الورثة في الريع "قيمة إيجارات عقار المورث" من 2009 وحتي شهر أبريل 2023، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 12 لسنة 2022 مدنى كلى شربين.

وبحسب "المحكمة": أن المدعى عليها "ل. م" هي واضعة اليد على العقار محل التداعي، و أن المدعين استندوا في اختصاص المدعين بحصة بالعقار محل التداعي بالميراث الشرعي عن المرحوم "س. ك" والتي آلت ملكيتها للأخير المرحوم بموجب عقد البيع الإبتدائي، وأنه طبقا للمستندات أن العقار محل التداعي والمستخرة الرسمى للضرائب العقارية أن العقار محل التداعي مكلف بإسم "س. ك" وزوجته "ل. م" "مورثى طرفى الدعوى وآخرين"، وأن متوسط إجمالي الربع الذي يدره عين التداعى عن الفترة محل المطالبة من 3 ديسمبر 2009 وحتى نهاية شهر إيداع الخبير التقرير في 30 مايو 2023 يمبلغ وقدره 58213750 - فقط ثمانية وخمسون مليوناً ومائتان وثلاثة عشر ألفاً وسبعمائة وخمسون جنيهاً مصرياً لا غير.

وإليكم التفاصيل كاملة:

بعد مرور 12 سنة من ضياع الحقوق.. القضاء يتصدى للظلم والتواطئ والتدليس بالأوراق لضياع حقوق الورثة في ميراثهم الشرعي.. وتقضى لصالحهم بإلزام واضع اليد بدفع نصيبهم بآثر رجعى في الريع يقدر بـ 58 مليون جنيه





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