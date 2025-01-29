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ملك البحرين يصل إلى الرياض

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ملك البحرين يصل إلى الرياض

وصل ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة اليوم إلى الرياض.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، ونائب سفير مملكة البحرين لدى المملكة خليفة علي حمد المناصير، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.


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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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