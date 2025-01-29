شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد فتحى: ملف حقوق الإنسان شهد نقلة نوعية على كافة المستويات والان مع تفاصيل الخبر

شارك النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، في الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل (UPR) لملف حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف بسويسرا.

وأوضح "فتحي"، أن مصر تشارك فى الاستعراض الدوري الشامل مثل باقى الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، وذلك للوقوف على أخر المستجدات فى مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان مع الأخذ فى الاعتبار بالتزاماتها الدولية، حيث شاركت مصر في ثلاث جولات سابقة، والجولة الحالية هي الرابعة منذ إنشاء هذه الآلية.

وأضاف وكيل لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب، أن المشاركة في هذه الأحداث جاء لدعم الجهود المصرية وتعزيز الحوار الدولي حول حقوق الإنسان، وبما يواكب الالتزامات الدولية ويعكس التقدم الذي تحققه مصر في هذا المجال.

وأشار النائب أحمد فتحي، إلي أن ملف حقوق الإنسان شهد تقدم كبير ونقلة نوعية علي كافة المستويات خلال السنوات الأخيرة، مؤكد أن هناك توجيهات من القيادة السياسية المصرية علي أن تتخذ الدولة خطوات جادة وحقيقة في تعزيز حقوق الإنسان.