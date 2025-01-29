شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عصام هلال: التفاف الشعب حول القيادة لرفض التهجير صفعة لإعلام المطاريد والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب عصام هلال، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن التفاف الشعب المصري حول القيادة والتمسك برؤيتها في رفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، خاصة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التى تلوح بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم إلى مصر والأردن، جاء ذلك بمثابة صفعة على وجوه إعلام الإخوان ولجانهم الالكترونية وأصحاب الأجندات الخارجية الذين أنفقوا ملايين الدولارات من أجل بث شائعات وأكاذيب ضد الدولة المصرية، وحاولوا باستماتة إثارة الفتن بين الشعب المصري لتفكيك النسيج الوطنى ليتفاجئوا بتصريحات ترامب التي أشعلت روح الوطنية في الشعب بأكمله وتجنبوا الحديث عن أي أمور فرعية وتوحدوا على قرار وهدف واحد وهو عدم المساس بالدولة المصرية ورفض تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية وهو موقف القيادة السياسية الذى أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي مع بداية العدوان على غزة في أكتوبر 2023 وظل موقفه ثابت وراسخ يشدد عليه في كافة المحافل واللقاءات الدولية طوال الفترة الماضية.

وأضاف "هلال" خلال تصريحات لـ ”الخليج 365” أن الشعب المصري على درجة كبيرة من الوعى فاقت توقعات الإخوان والمعادين للدولة المصرية، وأنهم على قناعة تامة بأن يتحملوا أي صعاب إلا أن تمس أرضهم، وهو ما جعلهم يتحدوا في الفترة الحالية أكثر من أي وقت سابق، وهو ما اعتدنا عليه من الشعب المصري في الأزمات الخاصة بالأمن القومى المصري وحدود الدولة المصرية تحديدا.