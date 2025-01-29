شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بـ"الشيوخ": تقرير مصر عن حقوق الإنسان يعكس التطورات الإيجابية لتعزيز حقق المواطن والان مع تفاصيل الخبر

اعتبر النائب الدكتور على مهران، عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن إلقاء المستشار محمود فوزى، وزير الشؤون النيابية، التقرير الوطنى لحقوق الإنسان فى مصر خلال جلسة الاستعراض الدورى الشامل فى المجلس الدولى لحقوق الإنسان بجنيف.

وقال مهران، إن هذه الخطوة تعكس التزام مصر المستمر بتعزيز حقوق الإنسان وفق المعايير الدولية، موضحا أن التقرير المقدم يعكس التطورات الإيجابية التى شهدتها مصر فى مجال حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، بما فى ذلك تطبيق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتي تعتبر خارطة طريق نحو تعزيز الحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية فى الدولة.

وأضاف النائب الدكتور علي مهران، أن مصر حققت إنجازات ملموسة في ملفات عديدة مثل حرية الرأي والتعبير، وتمكين المرأة والشباب، وحماية حقوق الطفل، وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأشار عضو صحة الشيوخ، إلى أن الحكومة تعمل جاهدة بالتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة لضمان احترام حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية للجميع.

وأكد النائب الدكتور علي مهران، أهمية جلسة الاستعراض الدوري الشامل باعتبارها فرصة لتعزيز الحوار البناء بين الدول، وتقديم مقترحات لتطوير أوضاع حقوق الإنسان.

ولفت عضو صحة الشيوخ، إلى أن مصر تبدى دائماً استعدادها للتعاون مع المجتمع الدولى، والاستفادة من التوصيات البناءة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان داخل البلاد.

وشدد النائب الدكتور علي مهران، على أن مصر تظل ماضية في تعزيز الإصلاحات اللازمة لضمان حماية حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن الجهود المبذولة في هذا المجال تمثل جزءاً من رؤية مصر 2030، التي تسعى لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى حياة المواطن المصرى.