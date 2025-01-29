استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، في مكتبه بالرياض اليوم، الرئيس الأسبق للولايات المتحدة الأميركية بيل كلينتون. وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية.



كانت هذه تفاصيل خبر ولي العهد يستقبل الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.