شكرا لقرائتكم خبر عن لا لتهجير الفلسطينيين.. الحركة المدنية تدعو القوى الوطنية لمواجهة مخططات ترامب والان مع تفاصيل الخبر

دعت الحركة المدنية الديمقراطية كل القوى الوطنية للمشاركة فى مؤتمر دعم الشعب الفلسطيني الصامد في مواجهة مخططات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين، والتي ظهرت فى تصريحاته بشأن تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن وهو ما لاقى رفض قاطع من الدولة بأكملها شعبا وحكومة وقيادة.

ويعقد المؤتمر في مقر حزب المحافظين يوم الجمعة الموافق 31 يناير 2025 الساعة الخامسة مساءً.

وكانت قد لقت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول فكرة تهجير الفلسطينيين من أراضيهم رفض تام من جميع الأطراف المعنية والمتمسكة بعدم تصفية القضية الفلسطينية، انتفضت الأحزاب والقوى السياسية فى مصر واصطفت الأحزاب المعارضة خلف رؤية القيادة السياسية والدولة المصرية برفض تهجير الفلسطينيين رفض قاطع وأن سيناء خط أحمر لا يمكن المساس به.