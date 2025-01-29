شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحزب العربى الديمقراطى: المصريون أطاحوا بمخطط الفتنة للحفاظ على أرضهم والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الديمقراطى الناصري، أن الدولة المصرية تعرضت لحرب مكثفة من الشائعات المغرضة لتفكيك النسيج الوطنى، وتفننوا في قلب الحقائق وبث الفتنة في النفوس، ولكنهم لم يكن يتوقعوا أن كل هذه الحروب والأموال الطائلة التي دفعوها للجان الإلكترونية والإعلام المعادي للدولة المصرية سيطاح به في لحظة فارقة في حياة الدولة المصرية وشعبها، عندما خرجت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن، ففوجئ الجميع باصطف الشعب المصري بأكمله خلف القيادة السياسية مؤيدة لرؤيتها التي أعلنت عنها بتمسكها بالرفض لتهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية وأن سيناء خط أحمر وكل شبر في أرض مصر لا يمكن المساس به بأى حال من الأحوال.

وأضاف "أبو العلا" في تصريح لـ ”الخليج 365” ، أن العالم كله رأى إجماع الشعب المصري وتوحده للحفاظ على أرضه والأمن القومى ورفضه تصفية القضية الفلسطينية فالأحزاب سواء كانت معارضة أو موالية للنظام والنقابات ومواقع التواصل الإجتماعى ومجلس النواب، الكل اصطف خلف القيادة السياسية ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى أعلنها منذ بداية العدوان على غزة في رفضه تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين مشددا على أن الأمن القومى المصري خط أحمر لا يمكن المساس به وهو الموقف الذى أثبت للجميع أن الرئيس السيسي له رؤية صائبة في الأحداث ويرى المشهد بالكامل ويتخذ مواقف بناء على رؤيته لمخططات أهل الشر فكسب ثقة الشعب وأثبتت الأحداث صدق رؤيته فاجتمعوا على رؤيته واصطفوا خلفه.

