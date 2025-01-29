شكرا لقرائتكم خبر عن " الوعي" يصدر قرارا بتعيين وزير التنمية الإدارية الأسبق مساعدا لرئيس الحزب والان مع تفاصيل الخبر

أصدر الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، قرارا بتعيين الدكتور أشرف عبد الوهاب، وزير التنمية الإدارية السابق عضوا بالهيئة العليا ومساعدا لرئيس الحزب للتنمية الإدارية.

جدير بالذكر أن الدكتور أشرف عبد الوهاب، أستاذ هو باحث متفرغ فى مجال الذكاء الاصطناعي، وهندسه الحاسبات، وأستاذ سابق في معهد أبحاث الكترونيات (ERI)، مصر. و حصل علي درجه الدكتوراه في 1992، كليه الهندسة ، جامعه القاهرة في نظم التعلم الألى والخوارزميات التطورية. ونشر أكثر من 60 ورقه بحثيه في المجلات والمؤتمرات الوطنية والدولية، وشارك في العديد من المشاريع البحثية التي تركز علي أتمته العمليات وتطويرها، ومحاضرا فى تخصصات علوم الكمبيوتر في الجامعات المصرية والامريكيه.

•كما شارك فى المبادرة المصرية للحكومة الكترونيه منذ إطلاقها في 2001 حيث أشرف على عدة مشروعات قومية منها: أداره وتخطيط الموارد المؤسسية، ربط الهيئات الحكومية، وكذلك مشاريع متخصصة فى مجال ICT4D. وفي يوليه 2004 عين مستشارا أول لوزير التنمية الإدارية، وفي أغسطس 2006، عين نائبا للوزير، ليكون مسؤولا عن الاشراف علي مبادرات ومشروعات الحكومة الكترونيه والتطوير المؤسسي، ومتابعتها، وترابطها، وكذلك تنسيق علاقات الوزارة مع المنظمات الدولية والمؤسسات المانحة مثل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي.

• في مارس 2011 وحتى أغسطس 2012, عين د. عبد الوهاب وزيرا للتنمية الادارية بالتفويض وتولي الاشراف على تنفيذ وتشغيل العديد من المشاريع الوطنية مثل: بوابه المشتريات الحكومية ، بوابه الخدمات الحكومية المصرية ، قاعدة بيانات الاسرة، أتمته المحاكم، والبنية التحتية المعلوماتية والخدمات المرتبطة بإدارة الانتخابات الوطنية (فازت بوابة المشتريات الحكومية بجائزه الأمم المتحدة للخدمة العامة فى يوليه 2011 ، كما فازت بالجائزة نفسها خدمات الانتخابات الوطنية، فئة تقديم الخدمات الحكومية ، في يونية 2012).

• وانتقل د. عبد الوهاب للعمل بشركة مايكروسوفت في ديسمبر 2012 كمدير للعلاقات الحكومية، مصر وشمال افريقيا.

ثم انتقل في 2014 إلى الامارات العربية المتحدة كمدير للعلاقات الحكومية في مصر والخليج.

وفي يوليه 2016، انتقل إلى مبادرة مايكروسوفت 4afrika كمدير للتكنولوجيا ،ثم تولى منصب مدير التحول الرقمي في المبادرة حتى سبتمبر 2018.

• فى يناير 2019 انتقل د. عبد الوهاب الى شركة SAP كمدير للتحول الرقمي فى القطاع الحكومي ، مصر والبلاد الناشئة

كما أن الدكتور عبد الوهاب عضوا

في مجلس بحوث الالكترونيات بأكاديمية البحث العلمي وكان عضوا في عدة لجان حكومية، مثل اللجنة الاستشارية لدي المجلس الأعلى للتحول الرقمي، واللجنة العليا للإصلاح الإداري.