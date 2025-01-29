إصابة 7 أشخاص جراء اندلاع حريق داخل طائرة ركاب في كوريا الجنوبية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أصيب 7 أشخاص جراء اندلاع حريق داخل طائرة ركاب في مطار بمدينة بوسان جنوب شرق كوريا الجنوبية أمس.

وأوضحت سلطات الإطفاء أن الحريق اندلع بمنطقة الذيل بالطائرة قبل إقلاعها أثناء الاستعداد للتوجه إلى هونج كونج من مطار غيمهيه الدولي على بعد 320 كيلومترًا جنوب شرق العاصمة سيئول.

وأضافت أنه تم إجلاء جميع الركاب الذين كانوا على متن الطائرة، والبالغ عددهم 169 راكبًا و6 أفراد من الطاقم وعامل صيانة واحد، باستخدام مزلقة إخلاء.

ولم يعرف سبب الحريق على الفور، فيما قال مسؤول إطفاء إن الحريق بدأ على ما يبدو داخل ذيل الطائرة، في حين شكلت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل فريقًا للتحقيق في الحادث.

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