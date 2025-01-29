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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة الغربية والان مع التفاصيل
الخليج 365_واس
استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية متأثرا بإصابته في العدوان الإسرائيلي المستمر على مدينة طولكرم ومخيمها شمال الضفة الغربية، ترافق ذلك مع مواصلة قوات الاحتلال عمليات هدم وتفجير المنازل وتجريف الطرقات في مدينة طولكرم، وسط إطلاق نار كثيف تجاه منازل الفلسطينيين.
في السياق، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في مخيم الفوار بمدينة الخليل.
وفي قطاع غزة قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي أرضا زراعية في بلدة خزاعة بمدينة خانيونس جنوب القطاع.
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