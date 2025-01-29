استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة الغربية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - Members of the Israeli security forces stand during clashes following the funeral of seven-year-old Palestinian boy Rayyan Suleiman, who according to his father has died of heart failure while being chased by Israeli soldiers, east of Bethlehem, Israeli-occupied West Bank September 30, 2022. REUTERS/Mussa Qawasma

الخليج 365_واس

استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية متأثرا بإصابته في العدوان الإسرائيلي المستمر على مدينة طولكرم ومخيمها شمال الضفة الغربية، ترافق ذلك مع مواصلة قوات الاحتلال عمليات هدم وتفجير المنازل وتجريف الطرقات في مدينة طولكرم، وسط إطلاق نار كثيف تجاه منازل الفلسطينيين.

في السياق، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في مخيم الفوار بمدينة الخليل.

وفي قطاع غزة قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي أرضا زراعية في بلدة خزاعة بمدينة خانيونس جنوب القطاع.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط