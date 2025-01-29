شكرا لقرائتكم خبر عن دون توابع محتملة.. زلزالان بقوة 4.6 و4.7 ريختر يضربان الفلبين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزالان اليوم، بلغ الأول شدته 4.6 درجات على مقياس ريختر، بلدة "نافال" في مقاطعة "بيليران"، فيما بلغ الزلزال الثاني شدته 4.7 درجات على مقياس ريختر، قبالة سواحل مدينة "سان بابلو" في مقاطعة "زامبوانجا ديل سور".وأفاد المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل أنه من غير المحتمل وقوع توابع زلزالية في أعقاب الزلزال. ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية جراء الزلزال.