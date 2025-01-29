اخبار العالم

دون توابع محتملة.. زلزالان بقوة 4.6 و4.7 ريختر يضربان الفلبين

0 نشر
واس - مانيلا 0 تبليغ

دون توابع محتملة.. زلزالان بقوة 4.6 و4.7 ريختر يضربان الفلبين

شكرا لقرائتكم خبر عن دون توابع محتملة.. زلزالان بقوة 4.6 و4.7 ريختر يضربان الفلبين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزالان اليوم، بلغ الأول شدته 4.6 درجات على مقياس ريختر، بلدة "نافال" في مقاطعة "بيليران"، فيما بلغ الزلزال الثاني شدته 4.7 درجات على مقياس ريختر، قبالة سواحل مدينة "سان بابلو" في مقاطعة "زامبوانجا ديل سور".
زلزالان بقوة 4.6 و4.7 ريختر يضربان الفلبين - أرشيفية

وأفاد المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل أنه من غير المحتمل وقوع توابع زلزالية في أعقاب الزلزال. ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية جراء الزلزال.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا