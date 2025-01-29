شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: ترامب يسعى لنزع السلاح النووي كاملًا من كوريا الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

وثيقة عام 2018

الدمام - شريف احمد - ذكر البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيسعى إلى "نزع السلاح النووي بشكل كامل من كوريا الشمالية".وحسب شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء، أدلى المتحدث باسم مجلس الأمن القومي "براين هيوز" بهذا البيان، ردًا على استفسار من موقع إعلامي كوري جنوبي، قائلًا: "إن ترامب سيسعى إلى نزع السلاح النووي الكامل من كوريا الشمالية، كما فعل في ولايته الأولى".وقال هيوز إن ترامب كان يتمتع بعلاقة طيبة مع كيم جونج أون، وأن مزيج ترامب من الصرامة والدبلوماسية أدى إلى أول التزام على الإطلاق على مستوى زعيم أمريكي بنزع السلاح النووي بشكل كامل، في إشارة واضحة إلى البيان المشترك الذي وقعه ترامب وكيم، خلال قمتهما الأولى في سنغافورة في يونيو 2018.يشار إلى أنه بموجب وثيقة عام 2018، اتفق الجانبان على العمل على نزع السلاح النووي بشكل كامل، من شبه الجزيرة الكورية.